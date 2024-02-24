Рианчо ответил, на что претендовала бы Россия на Евро-2024

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо представил сборную России на Евро-2024.

«Россия не входит в число топ-сборных Европы, но на предстоящем Евро-2024 подопечные Валерия Карпина претендовали бы на выход из группы. Но в реальности шансов проверить это никаких не было и нет, потому что европейские сборные не согласились играть матчи с российской национальной командой. И вряд ли их позиция в ближайшее время изменится», – сказал Рианчо.