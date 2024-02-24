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    Рианчо ответил, на что претендовала бы Россия на Евро-2024

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо представил сборную России на Евро-2024.

    «Россия не входит в число топ-сборных Европы, но на предстоящем Евро-2024 подопечные Валерия Карпина претендовали бы на выход из группы. Но в реальности шансов проверить это никаких не было и нет, потому что европейские сборные не согласились играть матчи с российской национальной командой. И вряд ли их позиция в ближайшее время изменится», – сказал Рианчо.

    • Россия 2 года отстранена от международных турниров.
    • Команда проводит только товарищеские матчи.
    • В марте россияне примут в Москве Сербию и Парагвай.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.02.2024 21:33
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    Комментарии (6)
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    qwertyйцукен
    1708801232
    потому что европейские сборные не согласились играть матчи с российской национальной командой==== Ну вот такой есть факт.Накуя далее чего то там прогнозы городить .
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    VVM1964
    1708802031
    Сказ про дедушку и бабушку и про их возможные трансформации в гендерном отличии или схожести... )))
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