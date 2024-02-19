Мостовой оценил перспективы Кокорина в «Арисе»

Александр Мостовой считает, что форварду Александру Кокорину не стоит уходить из «Ариса».
«Чемпионат Кипра – это хороший плацдарм для установления каких-то рекордов. После аренды в «Арисе» он вернулся в «Фиорентину», и его почему-то не оставили. Видимо, на Кипре у него всe хорошо.
С точки зрения спорта у него всe замечательно. Думаю, он сейчас получает удовольствие от жизни и футбола. Не имеет смысла дeргаться и что-то доказывать. В его возрасте надо получать удовольствие от жизни», – сказал Мостовой.
- 32-летний Кокорин выступает за «Арис» по аренде из «Фиорентины».
- Его контракт с итальянским клубом истекает 30 июня.
- В этом сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.