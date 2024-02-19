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    Мостовой оценил перспективы Кокорина в «Арисе»

    Александр Мостовой считает, что форварду Александру Кокорину не стоит уходить из «Ариса».

    «Чемпионат Кипра – это хороший плацдарм для установления каких-то рекордов. После аренды в «Арисе» он вернулся в «Фиорентину», и его почему-то не оставили. Видимо, на Кипре у него всe хорошо.

    С точки зрения спорта у него всe замечательно. Думаю, он сейчас получает удовольствие от жизни и футбола. Не имеет смысла дeргаться и что-то доказывать. В его возрасте надо получать удовольствие от жизни», – сказал Мостовой.

    • 32-летний Кокорин выступает за «Арис» по аренде из «Фиорентины».
    • Его контракт с итальянским клубом истекает 30 июня.
    • В этом сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.02.2024 15:40
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