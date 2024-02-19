Колосков скептически оценил перспективы Кокорина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил нападающего «Ариса» из Лимасола Александра Кокорина. В воскресенье россиянин сделал дубль в игре чемпионата Кипра с АЕЛ (4:0).

«И на всякую старуху бывает проруха. Да, Кокорин отметился дублем, забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра, но из этого теперь главную сенсацию надо делать? Человек свое отыграл в Европе, сейчас играет там, где нашел свое место, оставьте человека в покое.

Какие перспективы у него могут быть? «Фиорентина», мадридский «Реал»? Пусть играет на Кипре и просто делает свое дело, раз уж получается. Уровень Кокорина сейчас – это кипрский чемпионат, где он себя вполне нормально чувствует», – сказал Колосков.