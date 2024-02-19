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    Колосков скептически оценил перспективы Кокорина

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил нападающего «Ариса» из Лимасола Александра Кокорина. В воскресенье россиянин сделал дубль в игре чемпионата Кипра с АЕЛ (4:0).

    «И на всякую старуху бывает проруха. Да, Кокорин отметился дублем, забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра, но из этого теперь главную сенсацию надо делать? Человек свое отыграл в Европе, сейчас играет там, где нашел свое место, оставьте человека в покое.

    Какие перспективы у него могут быть? «Фиорентина», мадридский «Реал»? Пусть играет на Кипре и просто делает свое дело, раз уж получается. Уровень Кокорина сейчас – это кипрский чемпионат, где он себя вполне нормально чувствует», – сказал Колосков.

    • В прошедшем матче Кокорин открыл счет на 12-й секунде. Это самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра.
    • В этом сезоне Кокорин сыграл за «Арис» 24 матча, забил 8 голов, отдал 2 передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.02.2024 13:19
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    Комментарии (1)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1708354882
    Не надо колоскову принижать уровень кипрского чемпионата,он не намного слабее РПЛ, так что Кокорин мог бы усилить и многие наши команды.
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