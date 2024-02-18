Ловчев заявил о бесполезности академий клубов РПЛ

Бывший спартаковец Евгений Ловчев недоволен, как в России готовят молодых футболистов.

– Как вам кажется, борьба «Зенита» и «Краснодара» – это серьезно?

– Хотелось бы, чтобы это было серьезно. Но мне совершенно не кажется, что так будет. На данный момент «Зенит» сильнее.

– Почему?

– Если смотреть, кто кого купил. Например, «Спартак» усилился – если усилился, мы еще не знаем – одним нападающим. А у них много тонких точек, которые надо усилить. Это опорная зона, центр обороны и вратари. Все это надо докупать или выращивать, но давно уже ни один клуб в России не выращивает никого. Где-нибудь видели у «Зенита» своих воспитанников? Или в «Динамо»? Их практически нет. Сейчас все кого-то покупают, причем тех, кто становится заметным. А «Зенит» покупает очень хороших игроков, что и делает их сильнее.

Здесь надо отметить главное – как только они начинают тратить деньги и покупать игроков сборной Бразилии или просто хороших бразильцев, спартаковские болелы начинают орать: «А-а-а, тратят деньги, туда-сюда…» Тут надо разделять две вещи. Первое: саму футбольную команду и эти звездочки, которые дают за пять чемпионств. С этой точки зрения «Зенит» все делает правильно – покупает хороших игроков, только и всего лишь. А «Спартак» приобретает за такие деньги, пускай не огромные, игроков сборной Люксембурга и сборной Ямайки. Это две большие разницы.

А вторая часть про воспитанников. Где свои игроки у них?! Но это совершенно другая часть, затрагивающая развитие детско-юношеского футбола в стране. Эта тема, которой должен заниматься даже не футбольный клуб, который хочет и должен завоевывать золотые медали, а РФС – только и всего. Для меня совершенно очевидно, что «Зенит» значительно сильнее и «Краснодара» и всех остальных. Да, ушел Малком, и была некая дыра. Произошел какой-то спад, но это не от того, что все стали здорово играть. «Зенит» немного сдал, а сейчас он поправит дела и станет чемпионом.