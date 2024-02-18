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    Ловчев заявил о бесполезности академий клубов РПЛ

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев недоволен, как в России готовят молодых футболистов.

    – Как вам кажется, борьба «Зенита» и «Краснодара» – это серьезно?

    – Хотелось бы, чтобы это было серьезно. Но мне совершенно не кажется, что так будет. На данный момент «Зенит» сильнее.

    – Почему?

    – Если смотреть, кто кого купил. Например, «Спартак» усилился – если усилился, мы еще не знаем – одним нападающим. А у них много тонких точек, которые надо усилить. Это опорная зона, центр обороны и вратари. Все это надо докупать или выращивать, но давно уже ни один клуб в России не выращивает никого. Где-нибудь видели у «Зенита» своих воспитанников? Или в «Динамо»? Их практически нет. Сейчас все кого-то покупают, причем тех, кто становится заметным. А «Зенит» покупает очень хороших игроков, что и делает их сильнее.

    Здесь надо отметить главное – как только они начинают тратить деньги и покупать игроков сборной Бразилии или просто хороших бразильцев, спартаковские болелы начинают орать: «А-а-а, тратят деньги, туда-сюда…» Тут надо разделять две вещи. Первое: саму футбольную команду и эти звездочки, которые дают за пять чемпионств. С этой точки зрения «Зенит» все делает правильно – покупает хороших игроков, только и всего лишь. А «Спартак» приобретает за такие деньги, пускай не огромные, игроков сборной Люксембурга и сборной Ямайки. Это две большие разницы.

    А вторая часть про воспитанников. Где свои игроки у них?! Но это совершенно другая часть, затрагивающая развитие детско-юношеского футбола в стране. Эта тема, которой должен заниматься даже не футбольный клуб, который хочет и должен завоевывать золотые медали, а РФС – только и всего. Для меня совершенно очевидно, что «Зенит» значительно сильнее и «Краснодара» и всех остальных. Да, ушел Малком, и была некая дыра. Произошел какой-то спад, но это не от того, что все стали здорово играть. «Зенит» немного сдал, а сейчас он поправит дела и станет чемпионом.

    • У «Зенита» более половина составы – легионеры.
    • Петербуржцы идут в РПЛ 2-ми, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    18.02.2024 18:03
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    Комментарии (7)
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    TIMOTHY
    1708276955
    Все правильно! В зените умные руководители,в Спартаке днище
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    TIMOTHY
    1708277005
    Своих воспитанников нет почти ни у кого это печально! Да,нет,это позор нам
    Ответить
    PAREVG.
    1708300852
    Локомотив, большинство воспитанники академии... В Краснодаре академия работает.
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    ss21
    1708303191
    Незнаю причём Спартак и борьба за первое место, но в пользу Краснодара как раз академия. Сейчас все под копирку рассказывают что Зенит сильнее, видимо задание такое. Я так скажу: Ну купил Зенит не пойми каких бразил и что от этого дыра в воротах затянулась например? Да и Малком на мой взгляд так себе игрок не сильнее Сперцяна.
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