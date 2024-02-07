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    • «Астон Вилла» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    «Астон Вилла» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Челси», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 23:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Астон Вилла»: Мартинес, Морено, Лангле, Карлос Сантос, Кэш, Луис, Камара, Тилеманс, Макгинн, Уоткинс, Диаби.

    Главный тренер: Унаи Эмери

    «Челси»: Петрович, Дисаси, Силва, Бадьяшиль, Кайседо, Фернандес, Густо, Чилуэлл, Палмер, Стерлинг, Нкунку.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Челси»

    «Астон Вилла» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.02.2024 10:36
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