Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Челси», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 23:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Астон Вилла»: Мартинес, Морено, Лангле, Карлос Сантос, Кэш, Луис, Камара, Тилеманс, Макгинн, Уоткинс, Диаби.

Главный тренер: Унаи Эмери

«Челси»: Петрович, Дисаси, Силва, Бадьяшиль, Кайседо, Фернандес, Густо, Чилуэлл, Палмер, Стерлинг, Нкунку.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Челси»