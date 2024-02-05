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    Гендиректор «Ариса» оценил перспективы Кокорина в Серии A

    Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе отметил, что многие игроки в команде равняются на российского нападающего Александра Кокорина.

    «Сейчас Кокорин – не тот, про которого читали в прессе несколько лет назад в русскоязычном пространстве. Саша – один из лидеров в раздевалке, очень веселый и позитивный человек. Молодые игроки смотрят на него и равняются.

    Безусловно, он бы мог играть в Серии А. У него был выбор – либо оставаться и бороться за место в составе «Фиорентины» будучи четвертым-пятым форвардом, либо вернуться на Кипр. Тяжело сказать, как сложится карьера, но с огромной долей вероятности, думаю, он останется у нас», – сказал Гогнидзе Meta-ratings.kz.

    • В текущем сезоне в 20 встречах на счету Кокорина 5 голов и 2 результативные передачи.
    • Права на 32-летнего футболиста принадлежат «Фиорентине».

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.02.2024 08:39
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