Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев рассказал о своем назначении в качестве президента омского «Иртыша».

«Для меня, как омича, назначение на эту должность – большая ответственность, потому что я здесь вырос, и мой священный долг – вернуть то, что дал мне омский футбол.

Тот путь, который я прошел на футбольных полях Омска, – это яркий пример, что система раньше работала и давала хорошие традиции. Поэтому наша совместная задача – вернуть славные традиции омского футбола и выстроить процесс. К сожалению, сейчас «Иртыш» находится на не том месте, на котором должен быть. Работы предстоит непочатый край.

Нам нужны современные методики, современная молодежь. Лучшие воспитанники будут пополнять состав «Иртыша». Для этого нужно выстроить вертикаль детско-юношеского футбола, возобновить первенство города, чтобы ребята совершенствовались и представляли регион на всероссийских соревнованиях», – сказал Сычев.