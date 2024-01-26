Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро, Мэддисон, Скипп, Бентанкур, Ришарлисон, Вернер, Кулушевски.

Главный тренер: Ангелос Постекоглу

«Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Ковачич, Эрнандес, Силва, де Брeйне, Фоден, Альварес.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

Матч можно посмотреть на телеканале «MEGOGO».

Также игру будет транслировать «Фонбет».