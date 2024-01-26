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    • «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2024

    «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро, Мэддисон, Скипп, Бентанкур, Ришарлисон, Вернер, Кулушевски.

    Главный тренер: Ангелос Постекоглу

    «Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Ковачич, Эрнандес, Силва, де Брeйне, Фоден, Альварес.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

    «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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