Холанд пропустит десятый матч подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Эрлинг Холанд еще не готов к возвращению на поле.

По его словам, норвежец пропустит гостевой матч 1/16 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма».

«Холанд на грани возвращения. В последние два дня он провел несколько тренировок. Все еще не идеально, поэтому подождем еще немного», – сказал Гвардиола.