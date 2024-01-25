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    Холанд пропустит десятый матч подряд

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Эрлинг Холанд еще не готов к возвращению на поле.

    По его словам, норвежец пропустит гостевой матч 1/16 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма».

    «Холанд на грани возвращения. В последние два дня он провел несколько тренировок. Все еще не идеально, поэтому подождем еще немного», – сказал Гвардиола.

    • Форвард не играет с 6 декабря.
    • У него была стрессовая реакция кости стопы.
    • В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
    • «Тоттенхэм» примет «Сити» в пятницу в 23:00 мск.

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    Источник: сайт «Манчестер Сити»

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    25.01.2024 21:49
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