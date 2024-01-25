Холанд пропустит десятый матч подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Эрлинг Холанд еще не готов к возвращению на поле.
По его словам, норвежец пропустит гостевой матч 1/16 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма».
«Холанд на грани возвращения. В последние два дня он провел несколько тренировок. Все еще не идеально, поэтому подождем еще немного», – сказал Гвардиола.
- Форвард не играет с 6 декабря.
- У него была стрессовая реакция кости стопы.
- В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- «Тоттенхэм» примет «Сити» в пятницу в 23:00 мск.