Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» – «Астон Вилла», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Челси»: Петрович, Колвилл, Силва, Бадьяшиль, Дисаси, Фернандес, Кайседо, Галлахер, Стерлинг, Мадуэке, Броя.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Лангле, Морено, Дендонкер, Камара, Бэйли, Диаби, Макгинн, Уоткинс.

Главный тренер: Унаи Эмери

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Астон Вилла»