Экс-игрок СКА: «Зачем Баста позорит клуб? Бренд СКА на уровне «Нанта» или «Монако», «Торино» или «Сампдории»

Бывший нападающий ростовского СКА Александр Татаркин оценил решение владельца клуба Василия Вакуленко (артиста известного под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу.

«Не надо было этому певцу брать команду. Занимается он пением, пусть им и занимается. Позор. Скоро у СКА 100-летний юбилей, и ты уводишь его в Медиалигу какую-то. Зачем Баста позорит клуб? Это серьезное дело, а не шоу-бизнес. Я против того, чтобы такие люди брали великие команды.

Медиалига – другой вид спорта. Пусть открывает в Москве свой ФК «Баста», а тут пусть не трогает. Найдутся люди нормальные.

Бренд СКА Ростов на уровне «Нанта» или «Монако» для Франции, «Торино» или «Сампдории» для Италии. Это клуб с историей. То, что произошло, – позор», – сказал Татаркин.