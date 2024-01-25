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    • Экс-игрок СКА: «Зачем Баста позорит клуб? Бренд СКА на уровне «Нанта» или «Монако», «Торино» или «Сампдории»

    Экс-игрок СКА: «Зачем Баста позорит клуб? Бренд СКА на уровне «Нанта» или «Монако», «Торино» или «Сампдории»

    Бывший нападающий ростовского СКА Александр Татаркин оценил решение владельца клуба Василия Вакуленко (артиста известного под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу.

    «Не надо было этому певцу брать команду. Занимается он пением, пусть им и занимается. Позор. Скоро у СКА 100-летний юбилей, и ты уводишь его в Медиалигу какую-то. Зачем Баста позорит клуб? Это серьезное дело, а не шоу-бизнес. Я против того, чтобы такие люди брали великие команды.

    Медиалига – другой вид спорта. Пусть открывает в Москве свой ФК «Баста», а тут пусть не трогает. Найдутся люди нормальные.

    Бренд СКА Ростов на уровне «Нанта» или «Монако» для Франции, «Торино» или «Сампдории» для Италии. Это клуб с историей. То, что произошло, – позор», – сказал Татаркин.

    • Татаркин выступал за СКА в 1987–1989 годах.
    • В 1981 году клуб выиграл Кубок СССР по футболу.
    • В последний раз СКА выступал в высшей лиге в чемпионате СССР в 1985 году.
    • Во второй половине 2023 года СКА занял восьмое место в группе 1 дивизиона Б Второй лиги первенства России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии (3)
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    Pavel-Osipov-google
    1706193693
    Потому что как известно, деньги не пахнут
    Ответить
    fakeid
    1706193999
    "Группа 1 дивизиона Б Второй лиги первенства" у дебильного формата кубка россии, оказывается, есть достойный конкурент
    Ответить
    Таврида
    1706204689
    Сам Татаркин не желает в СКА вложиться для сохранения профессионального статуса?
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    Россия
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