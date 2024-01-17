Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Кристал Пэласа», 1/32 финала Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брантуэйт, Тарковски, Паттерсон, Онана, Гарнер, Греневельд, Дукуре, Макнил, Калверт-Льюин.

Главный тренер: Шон Дайч.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Клайн, Гэи, Андерсен, Митчелл, Ричардс, Лерма, Эзе, Франса, Шлупп, Матета.

Главный тренер: Рой Ходжсон.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Кристал Пэлас»