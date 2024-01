Роналду опубликовал свою фотографию в соцсети вскоре после награждения Месси

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду разместил на странице в своей социальной сети фотографию с тренировки с подписью: «Вернулся за большим».

Это произошло примерно через полчаса после того, как было объявлено, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

Аргентинец получил награду The Best от ФИФА в третий раз. Ранее ему вручали приз в 2019 и 2022 годах. Месси обошел Роналду по количеству этих призов. Португалец получал премию The Best дважды, в 2016 и 2017 годах.