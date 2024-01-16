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    • Роналду опубликовал свою фотографию в соцсети вскоре после награждения Месси

    Роналду опубликовал свою фотографию в соцсети вскоре после награждения Месси

    Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду разместил на странице в своей социальной сети фотографию с тренировки с подписью: «Вернулся за большим».

    Это произошло примерно через полчаса после того, как было объявлено, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

    Аргентинец получил награду The Best от ФИФА в третий раз. Ранее ему вручали приз в 2019 и 2022 годах. Месси обошел Роналду по количеству этих призов. Португалец получал премию The Best дважды, в 2016 и 2017 годах.

    • Роналду нападающий стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 гола.
    • Премия The Best вручается с 2016 года. Ее также дважды выигрывал поляк Роберт Левандовский и один раз хорват Лука Модрич.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии (3)
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    Эмом
    1705394102
    Наверное он должен был денёк подождать?)) Какую логику этим постом вы хотите донести до нас?
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    AtticusFinch
    1705398644
    Через полчаса?а сколько секунд прошло?
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