Стало известно решение ФИФА по возможному отстранению Бразилии от соревнований

ФИФА приняла решение не отстранять сборную Бразилии и клубы страны от международных соревнований. Это заявление последовало после решения Верховного суда страны вернуть на пост президента Конфедерации бразильского футбола (CBF) Эдналдо Родригеса.

«ФИФА гарантирует независимость CBF и ее соответствие уставам ФИФА и КОНМЕБОЛ. Мы с облегчением восприняли решение Верховного суда Бразилии, который вернул Эдналдо Родригесу пост президента CBF. Мы рады, что вернулись к первоначальной ситуации.

Существовал реальный риск того, что совет ФИФА исключит бразильские команды из всех турниров и бразильские клубы из числа участников международных соревнований», – сказал директор ФИФА по юридическим вопросам Эмилио Гарсия.

Ранее Гарсия встретился с Родригесом и менеджером по юридическим вопросам Конфедерации южноамериканского футбола Родриго Агирре.

Функционер добавил, что есть большой риск того, что CBF будет наказана, если вмешательство суда штата Рио‑де‑Жанейро в дела организации продолжится.