Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно решение ФИФА по возможному отстранению Бразилии от соревнований

    Стало известно решение ФИФА по возможному отстранению Бразилии от соревнований

    ФИФА приняла решение не отстранять сборную Бразилии и клубы страны от международных соревнований. Это заявление последовало после решения Верховного суда страны вернуть на пост президента Конфедерации бразильского футбола (CBF) Эдналдо Родригеса.

    «ФИФА гарантирует независимость CBF и ее соответствие уставам ФИФА и КОНМЕБОЛ. Мы с облегчением восприняли решение Верховного суда Бразилии, который вернул Эдналдо Родригесу пост президента CBF. Мы рады, что вернулись к первоначальной ситуации.

    Существовал реальный риск того, что совет ФИФА исключит бразильские команды из всех турниров и бразильские клубы из числа участников международных соревнований», – сказал директор ФИФА по юридическим вопросам Эмилио Гарсия.

    Ранее Гарсия встретился с Родригесом и менеджером по юридическим вопросам Конфедерации южноамериканского футбола Родриго Агирре.

    Функционер добавил, что есть большой риск того, что CBF будет наказана, если вмешательство суда штата Рио‑де‑Жанейро в дела организации продолжится.

    • Ранее суд штата Рио‑де‑Жанейро отстранил Родригеса от должности президента CBF из‑за нарушений в процедуре его избрания в 2022 году.
    • В декабре ФИФА совместно с КОНМЕБОЛ предупредила CBF о возможном отстранении из‑за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента организации. Устав ФИФА предполагает невмешательство государственных органов в дела национальных футбольных федераций.
    • 4 января Верховный федеральный суд Бразилии постановил восстановить Родригеса на посту в CBF.

    Новости по теме
    Сборная Бразилии назначила нового тренера
    Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
    В Бразилии сообщили об увольнении главного тренера сборной
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2024 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MazaiNN
    1704886917
    Короче не ваше собачье дело как мы избираем главу с нарушениями или без сказали они.
    Ответить
    zigbert
    1704887218
    Все вернулось на круги своя и никакого отстранения не будет.
    Ответить
    Pavel-Osipov-google
    1704893378
    Это же не Россия))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+