Стало известно решение ФИФА по возможному отстранению Бразилии от соревнований

ФИФА приняла решение не отстранять сборную Бразилии и клубы страны от международных соревнований. Это заявление последовало после решения Верховного суда страны вернуть на пост президента Конфедерации бразильского футбола (CBF) Эдналдо Родригеса.
«ФИФА гарантирует независимость CBF и ее соответствие уставам ФИФА и КОНМЕБОЛ. Мы с облегчением восприняли решение Верховного суда Бразилии, который вернул Эдналдо Родригесу пост президента CBF. Мы рады, что вернулись к первоначальной ситуации.
Существовал реальный риск того, что совет ФИФА исключит бразильские команды из всех турниров и бразильские клубы из числа участников международных соревнований», – сказал директор ФИФА по юридическим вопросам Эмилио Гарсия.
Ранее Гарсия встретился с Родригесом и менеджером по юридическим вопросам Конфедерации южноамериканского футбола Родриго Агирре.
Функционер добавил, что есть большой риск того, что CBF будет наказана, если вмешательство суда штата Рио‑де‑Жанейро в дела организации продолжится.
- Ранее суд штата Рио‑де‑Жанейро отстранил Родригеса от должности президента CBF из‑за нарушений в процедуре его избрания в 2022 году.
- В декабре ФИФА совместно с КОНМЕБОЛ предупредила CBF о возможном отстранении из‑за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента организации. Устав ФИФА предполагает невмешательство государственных органов в дела национальных футбольных федераций.
- 4 января Верховный федеральный суд Бразилии постановил восстановить Родригеса на посту в CBF.