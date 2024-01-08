Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (0:2).
«Мы и играли хорошо, и моментов создали достаточно. Не воспользовались возможностями.
Мы превосходили лучшую команду Европы, создали столько моментов… Я еще не видел, чтобы кто-то против «Ливерпуля» делал то, что делали мы. Но этого оказалось мало.
Я поддерживаю команду на 100 процентов. Нам нужно продолжать действовать так же», – сказал Артета.
- Команды лидируют в АПЛ.
- В декабре команды сыграли на «Энфилде» со счетом 1:1.
- Впереди у команд еще один очный матч в сезоне на «Эмирейтс».