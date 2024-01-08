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    • Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Ливерпуля»

    Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Ливерпуля»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (0:2).

    «Мы и играли хорошо, и моментов создали достаточно. Не воспользовались возможностями.

    Мы превосходили лучшую команду Европы, создали столько моментов… Я еще не видел, чтобы кто-то против «Ливерпуля» делал то, что делали мы. Но этого оказалось мало.

    Я поддерживаю команду на 100 процентов. Нам нужно продолжать действовать так же», – сказал Артета.

    • Команды лидируют в АПЛ.
    • В декабре команды сыграли на «Энфилде» со счетом 1:1.
    • Впереди у команд еще один очный матч в сезоне на «Эмирейтс».

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    Источник: ВВС

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    08.01.2024 15:15
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