Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (0:2).

«Мы и играли хорошо, и моментов создали достаточно. Не воспользовались возможностями.

Мы превосходили лучшую команду Европы, создали столько моментов… Я еще не видел, чтобы кто-то против «Ливерпуля» делал то, что делали мы. Но этого оказалось мало.

Я поддерживаю команду на 100 процентов. Нам нужно продолжать действовать так же», – сказал Артета.