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    • «Наполи» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023

    «Наполи» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Монцы», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Каюсте, Замбо-Ангисса, Симеоне, Кварацхелия, Распадори.

    Главный тренер: Вальтер Мадзарри

    «Монца»: Ди Грегорио, Иццо, Кальдирола, Д'Амброзио, Кириакопулос, Чюррия, Гальярдини, Акпа-Акпро, Кольпани, Пессина, Мота.

    Главный тренер: Раффаэле Палладино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Монца»

    Наполи-Монца смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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