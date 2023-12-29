Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Монцы», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Каюсте, Замбо-Ангисса, Симеоне, Кварацхелия, Распадори.

Главный тренер: Вальтер Мадзарри

«Монца»: Ди Грегорио, Иццо, Кальдирола, Д'Амброзио, Кириакопулос, Чюррия, Гальярдини, Акпа-Акпро, Кольпани, Пессина, Мота.

Главный тренер: Раффаэле Палладино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Монца»