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«Барселона» поддержала решение по Суперлиге

21 декабря 2023, 16:17
1

Испанская «Барселона» заявила, что реш ение суда ЕС по Суперлиге прокладывает путь к созданию нового футбольного турнира элитного уровня в Европе.

«Барселона» удовлетворена решением Суда Европейского союза по оценке проекта Суперлиги, предложенного компанией A22 Sports.

Будучи одним из клубов, поддерживающих проект Суперлиги, «Барселона» считает, что это решение прокладывает путь к созданию нового футбольного турнира элитного уровня в Европе, выступая против монополии футбольного мира, и желает начать новые дискуссии о том, по какому пути должны двигаться европейские соревнования в будущем.

С момента основания в 1899 году «Барселона» всегда была новатором в мире спорта, возглавляя движение к более профессиональным структурам как на внутреннем, так и на международном уровне.

Поэтому, как и в последние годы, клуб считает, что среднесрочная устойчивость европейского футбола предполагает необходимость создания концепции, подобной Суперлиге, предложенной A22.

Нужна система турниров, которая будет решать проблему перегруженности матчами, работать над регулированием финансового фэйр-плей, ставить во главу угла игроков и болельщиков. Эта система должна уважать внутренние турниры и быть меритократией, основанной на результатах на поле.

В год, когда клуб празднует свое 125-летие, «Барса» хочет продолжать использовать свой опыт и знания в различных видах спорта, чтобы предложить решения для текущих проблем в элитном спорте.

Именно поэтому она заявляет о поддержке Суперлиги, продвигаемой A22, и призывает к конструктивным дебатам между национальными и международными организациями, которые сегодня были поддержаны сегодняшним решением суда ЕС», – говорится в заявлении клуба.

  • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
  • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
  • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона
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