Гендиректор Суперлиги эмоционально отреагировал на решение суда ЕС

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт оценил вердикт суда Евросоюза.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги.

Согласно постановлению, «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».

Действия по запрету создания Суперлиги в 2021 году признаны незаконными, так как это нарушает антимонопольное законодательство.

На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

«Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным.

Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее», – заявил Райхарт.