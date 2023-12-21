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    • Гендиректор Суперлиги эмоционально отреагировал на решение суда ЕС

    Гендиректор Суперлиги эмоционально отреагировал на решение суда ЕС

    Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт оценил вердикт суда Евросоюза.

    • Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги.
    • Согласно постановлению, «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
    • Действия по запрету создания Суперлиги в 2021 году признаны незаконными, так как это нарушает антимонопольное законодательство.
    • На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

    «Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным.

    Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее», – заявил Райхарт.

    Источник: A22 Sports

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