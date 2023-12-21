Гендиректор Суперлиги эмоционально отреагировал на решение суда ЕС

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт оценил вердикт суда Евросоюза.
- Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги.
- Согласно постановлению, «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
- Действия по запрету создания Суперлиги в 2021 году признаны незаконными, так как это нарушает антимонопольное законодательство.
- На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
«Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным.
Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее», – заявил Райхарт.
Источник: A22 Sports