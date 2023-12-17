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Инфантино связал с завистью обвинения ФИФА в коррупции

17 декабря 2023, 12:32

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на обвинения в коррупции в адрес организации.

«У людей существует сильная зависть. Это серьезная болезнь.

Раньше, пока я не был президентом ФИФА, журналисты писали о миллионах, которые утекали по коррупционным каналам. Сейчас такого нет.

О коррупции говорят, возможно, только в немецкоязычных странах, но точно не во всем мире», – считает Инфантино.

  • Инфантино в 2016 году сменил на посту президента ФИФА Зеппа Блаттера.
  • Швейцарец ушел из-за коррупционного скандала.
  • Блаттер занимал пост с 1998 года.

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Источник: Relevo
Весь мир Инфантино Джанни
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