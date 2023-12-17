Инфантино связал с завистью обвинения ФИФА в коррупции

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на обвинения в коррупции в адрес организации.

«У людей существует сильная зависть. Это серьезная болезнь.

Раньше, пока я не был президентом ФИФА, журналисты писали о миллионах, которые утекали по коррупционным каналам. Сейчас такого нет.

О коррупции говорят, возможно, только в немецкоязычных странах, но точно не во всем мире», – считает Инфантино.