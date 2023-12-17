Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Инфантино связал с завистью обвинения ФИФА в коррупции

    Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на обвинения в коррупции в адрес организации.

    «У людей существует сильная зависть. Это серьезная болезнь.

    Раньше, пока я не был президентом ФИФА, журналисты писали о миллионах, которые утекали по коррупционным каналам. Сейчас такого нет.

    О коррупции говорят, возможно, только в немецкоязычных странах, но точно не во всем мире», – считает Инфантино.

    • Инфантино в 2016 году сменил на посту президента ФИФА Зеппа Блаттера.
    • Швейцарец ушел из-за коррупционного скандала.
    • Блаттер занимал пост с 1998 года.

    Новости по теме
    Инфантино ответил на критику проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
    Президент ФИФА: «Жду Месси еще на трех чемпионатах мира» 5
    Определена страна-хозяйка ЧМ-2034 8
    Источник: Relevo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+