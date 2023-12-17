В воскресенье, 17 декабря, «Бавария» сыграет с «Штутгарт» в рамках 15 тура Бундеслиги. Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.

«Бавария»

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги с 32 очками после 13 сыгранных матчей. У команды 10 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Футболисты «Баварии» забили 44 гола и пропустили 14 мячей.

«Штутгарт»

«Штутгарт» идет четвертым с 31 баллов в активе после 14 туров. У команды 10 побед, 1 ничья и 3 поражения, забито 34 гола и пропущено 16 мячей.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Баварией» и «Штутгартом» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Бавария» – «Штутгарт»

Мюнхенцы – фаворит предстоящей встречи. Подопечные Тухеля на четыре балла отстают от лидирующего «Байера», и если команда хочет продолжать борьбу за победу в чемпионате страны, то «Бавария» должна обыгрывать «Штутгарт». Предположим, что «Бавария» выиграет матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.50).