«Манчестер Сити» повторил достижение «Спартака»

«Манчестер Сити» одержал шесть побед из шести на групповом этапе Лиги чемпионов. Англичане стали девятой такой командой.
Ранее шесть побед из шести в группе ЛЧ покорялись, в частности, «Спартаку». Полностью список таких команд выглядит так.
- «Милан» – сезон-1992/93;
- «ПСЖ» – сезон-1994/95;
- «Спартак» – сезон-1995/96;
- «Барселона» – сезон-2002/03;
- «Реал» – сезон-2011/12;
- «Реал» – сезон-2014/15;
- «Бавария» – сезон-2019/20;
- «Аякс» – сезон-2021/22;
- «Бавария» – сезон-2021/22;
- «Ливерпуль» – сезон-2021/22;
- «Бавария» – сезон-2022/23;
- «Реал» – сезон-2023/24;
- «Манчестер Сити» – сезон-2023/24.
Источник: «Бомбардир»