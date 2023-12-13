«Манчестер Сити» повторил достижение «Спартака»

«Манчестер Сити» одержал шесть побед из шести на групповом этапе Лиги чемпионов. Англичане стали девятой такой командой.

Ранее шесть побед из шести в группе ЛЧ покорялись, в частности, «Спартаку». Полностью список таких команд выглядит так.