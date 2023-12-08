«Факел» и «Динамо» сыграют в матче 18-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 10 декабря.
- Встреча пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Факел» – «Динамо»
- победа «Факела» – 3.35
- ничья – 3.52
- победа «Динамо» – 2.31
Источник: Бомбардир