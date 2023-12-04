Обляков – о словах Медведева «Зенит» укротил коней»: «Люди с ним разберутся»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отреагировал на провокационное высказывание председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

24 ноября женский «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 и стал чемпионом России во второй раз подряд.

Медведев, комментируя результат, заявил: «Зенит», можно сказать, укротил коней».

– «Укротили коней» от Александра Медведева. Что это было? Как относишься к таким высказываниям?

– Это его мнение, люди с ним разберутся. Негативно отношусь к его словам, так не надо делать! Однако лично я с этим ничего поделать не могу.

Новый тур АПЛ в середине недели: не пропустите главные матчи и успейте использовать бонус!