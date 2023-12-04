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    • Обляков – о словах Медведева «Зенит» укротил коней»: «Люди с ним разберутся»

    Обляков – о словах Медведева «Зенит» укротил коней»: «Люди с ним разберутся»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отреагировал на провокационное высказывание председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

    • 24 ноября женский «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 и стал чемпионом России во второй раз подряд.
    • Медведев, комментируя результат, заявил: «Зенит», можно сказать, укротил коней».

    – «Укротили коней» от Александра Медведева. Что это было? Как относишься к таким высказываниям?

    – Это его мнение, люди с ним разберутся. Негативно отношусь к его словам, так не надо делать! Однако лично я с этим ничего поделать не могу.

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    Источник: Sport24

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    04.12.2023 17:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2171

      rac531 5 часов назад

      Медведев, сдохни вместе со своими г...рилами)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      МАН. Ю > rac531 5 часов назад

      Этот очкарик, то бишь медведев, вообще какой-то гопник!!! То у него лев, прыгнул, то быки отскочили, и вот, новые пëрлы-Коней укоротили... Ну не дебил а??? Приспособленец!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19292

      DVOK68 8 часов назад

      Это его мнение, люди с ним разберутся
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      Главное,что скажут люди...если про меня или про кого-нибудь из вас скажут что он фуфло,то зачем тогда жить?Верно?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 8 часов назад

      Вот такие псы как Мидвидь и подливают в отношения к питерской помойки. хотя......, вони там и так хватает, я говорил ну очень похож на Баха, такая же вонь

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1276

      Цугундeр 9 часов назад

      " Лично я " это головка от коня. Один гол кубинцам -словесный дисбаланс и , опа! - два влиятельных врага. ) Теперь ни в Зенит не возьмут , ни в сборную.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Sergey-Martinov-yandex > Цугундeр 7 часов назад

      Значит в зените одни жополизы играют?

      3
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