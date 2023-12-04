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  • «Не очень приятно видеть»: Тюкавин – о детском фото в футболке «Спартака»

«Не очень приятно видеть»: Тюкавин – о детском фото в футболке «Спартака»

4 декабря 2023, 11:51
3

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о детской фотографии, в которой он стоит в форме «Спартака». Она была опубликована в соцсети VK в марте 2021 года.

– Многие до сих пор вспоминают ту детскую фотографию, где ты в форме «Спартака». Хранишь ли эту майку?

– Видимо, она хранится у вас [журналистов]. Даже на днях видел пару постов в соцсетях с этой фотографией, и не понимаю, для чего это все делается. Знаете, что я динамовец, но нашли это фото из детства и прикопались. Мне не очень приятно видеть его.

  • Тюкавин занимался в академии «Динамо» с 2009 года. Он дебютировал в первой команде в 2020 году.
  • В нынешнем сезоне на счету форварда 21 матч, 8 голов и 3 передачи.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Тюкавин Константин
Комментарии (3)
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edw7777
1701682871
Грязь, да и только. Спартаковские почитатели скоро про Пеле и Марадону будут говорить, что они из Спартака.
Ответить
Дядя Серёжа
1701682872
Спасибо за счастливое детство.
Ответить
шахта Заполярная
1701687849
Не очень приятно это видеть. Когда одел, счастью предела не было.
Ответить
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