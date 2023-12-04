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    • «Не очень приятно видеть»: Тюкавин – о детском фото в футболке «Спартака»

    «Не очень приятно видеть»: Тюкавин – о детском фото в футболке «Спартака»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о детской фотографии, в которой он стоит в форме «Спартака». Она была опубликована в соцсети VK в марте 2021 года.

    – Многие до сих пор вспоминают ту детскую фотографию, где ты в форме «Спартака». Хранишь ли эту майку?

    – Видимо, она хранится у вас [журналистов]. Даже на днях видел пару постов в соцсетях с этой фотографией, и не понимаю, для чего это все делается. Знаете, что я динамовец, но нашли это фото из детства и прикопались. Мне не очень приятно видеть его.

    • Тюкавин занимался в академии «Динамо» с 2009 года. Он дебютировал в первой команде в 2020 году.
    • В нынешнем сезоне на счету форварда 21 матч, 8 голов и 3 передачи.

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    Источник: Sport24

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    04.12.2023 11:51
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +5004

      шахта Заполярная 12 часов назад

      Не очень приятно это видеть. Когда одел, счастью предела не было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6001

      ПалкоВводецъ (returned) 12 часов назад

      Давно эта тряпка ушла по назначению. Бабка Тюкавина мыла ей полы. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 12 часов назад

      Такой молодой а уже склизкий ( так говорит бабушка соседка)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6920

      fakeid > Suvorov71 6 часов назад

      так ты у нас спец по бабушкам? геронтофил! ухаха!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6337

      Дядя Серёжа 13 часов назад

      Спасибо за счастливое детство.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1192

      edw7777 13 часов назад

      Грязь, да и только. Спартаковские почитатели скоро про Пеле и Марадону будут говорить, что они из Спартака.

      1
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