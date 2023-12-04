«Не очень приятно видеть»: Тюкавин – о детском фото в футболке «Спартака»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о детской фотографии, в которой он стоит в форме «Спартака». Она была опубликована в соцсети VK в марте 2021 года.
– Многие до сих пор вспоминают ту детскую фотографию, где ты в форме «Спартака». Хранишь ли эту майку?
– Видимо, она хранится у вас [журналистов]. Даже на днях видел пару постов в соцсетях с этой фотографией, и не понимаю, для чего это все делается. Знаете, что я динамовец, но нашли это фото из детства и прикопались. Мне не очень приятно видеть его.
- Тюкавин занимался в академии «Динамо» с 2009 года. Он дебютировал в первой команде в 2020 году.
- В нынешнем сезоне на счету форварда 21 матч, 8 голов и 3 передачи.
Источник: Sport24