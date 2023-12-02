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    Тюкавин рассказал о советах от звездного отца

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о взаимодействии с отцом Александром – восьмикратным чемпионом мира.

    «Отец постоянно говорит не задирать нос после успеха. Обычные вещи. Он сам поиграл, сам спортсмен. Мне приятно, что он дает советы мне, брату. Брат играет в хоккей с мячом.

    Папа, считаю, входит в топ-3 лучших хоккеистов с мячом в истории России», – сказал Тюкавин.

    • В пятницу Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
    • В нем есть отступные для иностранных клубов – 20 миллионов евро.
    • Для клубов из России опции выкупа не предусмотрено.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    02.12.2023 17:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3378

      BAIv 20 часов назад

      Умный папа!

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