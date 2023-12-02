Тюкавин рассказал о советах от звездного отца

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о взаимодействии с отцом Александром – восьмикратным чемпионом мира.

«Отец постоянно говорит не задирать нос после успеха. Обычные вещи. Он сам поиграл, сам спортсмен. Мне приятно, что он дает советы мне, брату. Брат играет в хоккей с мячом.

Папа, считаю, входит в топ-3 лучших хоккеистов с мячом в истории России», – сказал Тюкавин.