Тюкавин рассказал о советах от звездного отца

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о взаимодействии с отцом Александром – восьмикратным чемпионом мира.
«Отец постоянно говорит не задирать нос после успеха. Обычные вещи. Он сам поиграл, сам спортсмен. Мне приятно, что он дает советы мне, брату. Брат играет в хоккей с мячом.
Папа, считаю, входит в топ-3 лучших хоккеистов с мячом в истории России», – сказал Тюкавин.
- В пятницу Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
- В нем есть отступные для иностранных клубов – 20 миллионов евро.
- Для клубов из России опции выкупа не предусмотрено.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова