Тюкавин сделал выбор между Месси и Роналду

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин ответил, кто ему больше импонирует – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

Также игрок сборной России сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной».

– Вы сказали на пресс-конференции о желании когда-нибудь продолжить карьеру в Испании. Если выбирать – «Реал» или «Барса» – вы кто?

– Для меня – «Реал». Рано о таком мечтать. Но «Реал» – потому, что там играл мой кумир Криштиану Роналду, много следил за ним. Сейчас там играет Беллингем, мне очень нравится.

– Между Месси и Роналду выбираете Криштиану?

– Да. Нравится, как он играл, нравится седьмой номер.

Новый тур в РПЛ: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!