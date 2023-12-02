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    Тюкавин сделал выбор между Месси и Роналду

    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин ответил, кто ему больше импонирует – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

    Также игрок сборной России сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной».

    – Вы сказали на пресс-конференции о желании когда-нибудь продолжить карьеру в Испании. Если выбирать – «Реал» или «Барса» – вы кто?

    – Для меня – «Реал». Рано о таком мечтать. Но «Реал» – потому, что там играл мой кумир Криштиану Роналду, много следил за ним. Сейчас там играет Беллингем, мне очень нравится.

    – Между Месси и Роналду выбираете Криштиану?

    – Да. Нравится, как он играл, нравится седьмой номер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +430

      orlovcar 10 минут назад

      норм выбор. уважаю

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      Рейтинг: +25399

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Правильный выбор, Костян!

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