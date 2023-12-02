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    Тюкавин попросил не называть его лучшим форвардом России

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин больше не будет называть своего форварда Константина Тюкавина лучшим в России.

    «После того как летом я назвал Тюкавина лучшим нападающим России Костя попал в полосу голевой засухи. Он попросил меня больше не говорить публично такие слова.

    Но у специалистов и болельщиков есть глаза. Они должны видеть, что Костя – один из наиболее талантливых россиян в своем поколении», – сказал Гафин.

    • В пятницу Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
    • В нем есть отступные для иностранных клубов – 20 миллионов евро.
    • Для клубов из России опции выкупа не предусмотрено.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Сегодня, 12:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 1 час назад

      А что есть такие которые называют?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20766

      NewLife 2 часа назад

      Эзотерика рулит в Динамо, должно быть стыдно образованным людям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6689

      Эном айс 2 часа назад

      Божественный может?

      0
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