Тюкавин попросил не называть его лучшим форвардом России

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин больше не будет называть своего форварда Константина Тюкавина лучшим в России.
«После того как летом я назвал Тюкавина лучшим нападающим России Костя попал в полосу голевой засухи. Он попросил меня больше не говорить публично такие слова.
Но у специалистов и болельщиков есть глаза. Они должны видеть, что Костя – один из наиболее талантливых россиян в своем поколении», – сказал Гафин.
- В пятницу Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
- В нем есть отступные для иностранных клубов – 20 миллионов евро.
- Для клубов из России опции выкупа не предусмотрено.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова