Тюкавин попросил не называть его лучшим форвардом России

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин больше не будет называть своего форварда Константина Тюкавина лучшим в России.

«После того как летом я назвал Тюкавина лучшим нападающим России Костя попал в полосу голевой засухи. Он попросил меня больше не говорить публично такие слова.

Но у специалистов и болельщиков есть глаза. Они должны видеть, что Костя – один из наиболее талантливых россиян в своем поколении», – сказал Гафин.