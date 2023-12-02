Агент Тюкавина назвал два клуба РПЛ, интересовавшихся форвардом «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил, что игрока звали в другие российские команды.

«Был определенный интерес от «Зенита» и ЦСКА. Но сейчас об этом говорить нет смысла. Не получилось – и не получилось.

Сейчас мы двигаемся дальше с «Динамо». Следующий шаг – Европа», – сказал агент.