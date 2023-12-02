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    • Агент Тюкавина назвал два клуба РПЛ, интересовавшихся форвардом «Динамо»

    Агент Тюкавина назвал два клуба РПЛ, интересовавшихся форвардом «Динамо»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил, что игрока звали в другие российские команды.

    «Был определенный интерес от «Зенита» и ЦСКА. Но сейчас об этом говорить нет смысла. Не получилось – и не получилось.

    Сейчас мы двигаемся дальше с «Динамо». Следующий шаг – Европа», – сказал агент.

    • В пятницу Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
    • В нем есть отступные для иностранных клубов – 20 млн евро.
    • Для клубов из России опции выкупа не предусмотрено.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12471

      ВетеR 3 часа назад

      а где два клуба из Европы, которые им интересовались ?))

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