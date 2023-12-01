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    • «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2023

    «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Аль-Хиляль»: Буну, аль-Брейк, Кулибали, аль-Булаихи, Абдулхамид, Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Малком, Майкл, Митрович.

    Главный тренер: Жорже Жезуш

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Теллес, Ляпорт, Ладжами, Фофана, Мане, Отавиньо, Брозович, Талиска, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Хиляль»«Аль-Наср»

    Источник: Бомбардир

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    01.12.2023 17:47
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