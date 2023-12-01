Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Хиляль»: Буну, аль-Брейк, Кулибали, аль-Булаихи, Абдулхамид, Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Малком, Майкл, Митрович.

Главный тренер: Жорже Жезуш

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Теллес, Ляпорт, Ладжами, Фофана, Мане, Отавиньо, Брозович, Талиска, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»