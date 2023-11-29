Агент назвал европейский чемпионат, который лучше всего подойдет Тюкавину

ему как и Кокорину лучше всего подходит Кипр
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какой европейский национальный чемпионат подошел бы нападающему «Динамо» Константину Тюкавину, представителем которого он является.
«Испания – идеально. Германия и Италия тоже хорошо подходят. С Англией сложнее – требуется либо играть за сборную, либо получать визу «особый талант». В национальной команде Костя дебютировал, но там у него ещe всe впереди. А вот визу вполне мог бы получить, потому что у него 100+ матчей и 30+ голов к 21 году», – сказал Сафонов.
- В нынешнем сезоне Тюкавин провел 20 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.
- За основную команду «Динамо» форвард выступает с января 2021 года.