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    • Агент назвал европейский чемпионат, который лучше всего подойдет Тюкавину

    Агент назвал европейский чемпионат, который лучше всего подойдет Тюкавину

    Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какой европейский национальный чемпионат подошел бы нападающему «Динамо» Константину Тюкавину, представителем которого он является.

    «Испания – идеально. Германия и Италия тоже хорошо подходят. С Англией сложнее – требуется либо играть за сборную, либо получать визу «особый талант». В национальной команде Костя дебютировал, но там у него ещe всe впереди. А вот визу вполне мог бы получить, потому что у него 100+ матчей и 30+ голов к 21 году», – сказал Сафонов.

    • В нынешнем сезоне Тюкавин провел 20 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.
    • За основную команду «Динамо» форвард выступает с января 2021 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18198

      Garrincha58 28 минут назад

      ему как и Кокорину лучше всего подходит Кипр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6609

      Эном айс 47 минут назад

      Жадные ладошки Сафонова теплеют прямо на глазах..
      -------
      "- Прилетаю я как-то на Таити… А вы не были на Таити?..

      - Таити, Таити... Не были мы ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят..." (ц) ))

      0
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