Агент назвал европейский чемпионат, который лучше всего подойдет Тюкавину

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какой европейский национальный чемпионат подошел бы нападающему «Динамо» Константину Тюкавину, представителем которого он является.

«Испания – идеально. Германия и Италия тоже хорошо подходят. С Англией сложнее – требуется либо играть за сборную, либо получать визу «особый талант». В национальной команде Костя дебютировал, но там у него ещe всe впереди. А вот визу вполне мог бы получить, потому что у него 100+ матчей и 30+ голов к 21 году», – сказал Сафонов.