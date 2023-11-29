Агент рассказал о количестве предложений у Тюкавина от европейских клубов

Агент Алексей Сафонов оценил число предложений от клубов из Европы у нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, интересы которого он представляет.

«Больше [двух]. Но я считаю, что предложение – это когда в клуб приходит бумага. И обратите внимание, что в Европе почти все трансферы происходят летом. У них зимой нет такой паузы, чтобы футболист мог набрать форму – там сразу два матча в неделю. Ну и нужно учитывать, что некоторые европейские страны не готовы совершать сделки с российскими клубами. Сейчас напряжение вроде чуть-чуть спадает», – сказал Сафонов.