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    • Агент рассказал о количестве предложений у Тюкавина от европейских клубов

    Агент рассказал о количестве предложений у Тюкавина от европейских клубов

    Агент Алексей Сафонов оценил число предложений от клубов из Европы у нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, интересы которого он представляет.

    «Больше [двух]. Но я считаю, что предложение – это когда в клуб приходит бумага. И обратите внимание, что в Европе почти все трансферы происходят летом. У них зимой нет такой паузы, чтобы футболист мог набрать форму – там сразу два матча в неделю. Ну и нужно учитывать, что некоторые европейские страны не готовы совершать сделки с российскими клубами. Сейчас напряжение вроде чуть-чуть спадает», – сказал Сафонов.

    • Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что у 21-летнего Тюкавина есть два конкретных предложения от европейских клубов.
    • В нынешнем сезоне Тюкавин провел 20 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

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    Источник: «Чемпионат»

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