Реакция Мостового на внезапное увольнение Калешина из «Акрона»

Александр Мостовой прокомментировал отставку Евгения Калешина с поста главного тренера «Акрона».

«Странная ситуация, когда недавно он ярко высказался, а сейчас его «попросили». Здесь, наверное, есть небольшая связь.

Я вспоминаю «Акрон» прошлого года, который гремел в Кубке и выбивал одну команду за другой. Они должны были играть в финале, если бы не такой формат турнира.

По футбольному я эту отставку не понимаю. У нас в футболе многое делается не по футбольному», – сказал Мостовой.

«Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.

В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.

Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

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