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    • Агент Тюкавина: «Мне присылают предложения из Европы каждые два дня»

    Агент Тюкавина: «Мне присылают предложения из Европы каждые два дня»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, дал комментарий по будущему игрока.

    «Мы ведeм диалог с «Динамо» о контракте. Предложения были ещe и летом – причeм не два, а больше. Встречаться – это не значит жениться. Если говорить о конкретике, то пусть присылают в клуб.

    Мне присылают предложения из Европы каждые два дня, но это не значит, что нужно в колокол бить. Пока что мы в «Динамо». По крайней мере, этот сезон мы точно закончим в «Динамо», – сказал агент.

    • В этом сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 20 матчей, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами.
    • Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2589

      Fialet 20 минут назад

      Смешной пестдабол.

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