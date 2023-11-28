Агент Тюкавина: «Мне присылают предложения из Европы каждые два дня»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, дал комментарий по будущему игрока.

«Мы ведeм диалог с «Динамо» о контракте. Предложения были ещe и летом – причeм не два, а больше. Встречаться – это не значит жениться. Если говорить о конкретике, то пусть присылают в клуб.

Мне присылают предложения из Европы каждые два дня, но это не значит, что нужно в колокол бить. Пока что мы в «Динамо». По крайней мере, этот сезон мы точно закончим в «Динамо», – сказал агент.