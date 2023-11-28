Корнеев отреагировал на увольнение Калешина из «Акрона»

Бывший тренер сборной России, экс-полузащитник «Барселоны» и ЦСКА Игорь Корнеев назвал странным увольнение Евгения Калешина с поста главного тренера «Акрона».

«Если мы посмотрим последние интервью, высказывания, такое состояние нервозности, то с этим что‑то связано. Может, слишком много внимания или уже были какие‑то разногласия с руководством, это понять сложно. Но решение странное. Это очень интересный специалист, который наверняка найдет работу быстро, но это был сюрприз для меня», – сказал Корнеев.

«Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.

В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.

Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

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