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    Корнеев отреагировал на увольнение Калешина из «Акрона»

    Бывший тренер сборной России, экс-полузащитник «Барселоны» и ЦСКА Игорь Корнеев назвал странным увольнение Евгения Калешина с поста главного тренера «Акрона».

    «Если мы посмотрим последние интервью, высказывания, такое состояние нервозности, то с этим что‑то связано. Может, слишком много внимания или уже были какие‑то разногласия с руководством, это понять сложно. Но решение странное. Это очень интересный специалист, который наверняка найдет работу быстро, но это был сюрприз для меня», – сказал Корнеев.

    • «Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.
    • В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.
    • Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      zakaznob 10 минут назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему. На первом месте выходит.

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      Рейтинг: +1090

      The only one 16 минут назад

      Калешина в Кубань! На малую Родину работать!!!

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      Рейтинг: +20758

      ilichkadr 47 минут назад

      Более, чем странное увольнение Евгения Калешина. Видимо кому-то правду в лоб сказал, не стесняясь выражений............

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