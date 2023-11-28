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Корнеев отреагировал на увольнение Калешина из «Акрона»

28 ноября 2023, 11:25
6

Бывший тренер сборной России, экс-полузащитник «Барселоны» и ЦСКА Игорь Корнеев назвал странным увольнение Евгения Калешина с поста главного тренера «Акрона».

«Если мы посмотрим последние интервью, высказывания, такое состояние нервозности, то с этим что‑то связано. Может, слишком много внимания или уже были какие‑то разногласия с руководством, это понять сложно. Но решение странное. Это очень интересный специалист, который наверняка найдет работу быстро, но это был сюрприз для меня», – сказал Корнеев.

  • «Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.
  • В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.
  • Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Акрон Калешин Евгений
Комментарии (6)
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ilichkadr
1701164558
Более, чем странное увольнение Евгения Калешина. Видимо кому-то правду в лоб сказал, не стесняясь выражений............
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zakaznob
1701166766
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему. На первом месте выходит.
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DOCTOR PENALTY
1701170215
В этом вся суть нашего футбола. (((
Ответить
Боров мясной
1701201155
Работу ему найдите!
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