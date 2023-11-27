У Тюкавина есть два предложения из Европы

К нападающему «Динамо» Константину Тюкавину есть интерес в Европе.

«Я точно знаю, что Тюкавин не подписал контракт на сезон-2024/25. У него автоматическая пролонгация? Нет, он все равно его должен подписать.

Я точно уверен, что Тюкавин пока не футболист «Динамо» на сезон-2024/25. Я ответственно заявляю, на вчерашний день у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы», – сказал на ютуб-канале «Это футбол, брат!» агент Тимур Гурцкая.

Тюкавин – воспитанник «Динамо».

Он был признан лучшим игроком клуба в прошлом сезоне.

Сообщалось, что за счет количества игровых минут в сезоне контракт Тюкавина автоматически продлился.

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