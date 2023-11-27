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    У Тюкавина есть два предложения из Европы

    К нападающему «Динамо» Константину Тюкавину есть интерес в Европе.

    «Я точно знаю, что Тюкавин не подписал контракт на сезон-2024/25. У него автоматическая пролонгация? Нет, он все равно его должен подписать.

    Я точно уверен, что Тюкавин пока не футболист «Динамо» на сезон-2024/25. Я ответственно заявляю, на вчерашний день у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы», – сказал на ютуб-канале «Это футбол, брат!» агент Тимур Гурцкая.

    • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • Он был признан лучшим игроком клуба в прошлом сезоне.
    • Сообщалось, что за счет количества игровых минут в сезоне контракт Тюкавина автоматически продлился.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12469

      ВетеR 29 минут назад

      Сербия и Македония ?)

      1
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      Рейтинг: +4814

      Snek 56 минут назад

      10 очков по системе гол+пас за 16 матчей. Какая Европа? Он хороший форвард уровня РПЛ, выше ему не подняться уже.

      2
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      Рейтинг: +5604

      Ziklop 1 час назад

      какая европа, его и здесь хорошо кормят!
      кто там ему будет башлять столько денег там?

      1
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      Рейтинг: +114

      googlechromovvkontakte > Ziklop 48 минут назад

      Березуцкий сказал же в Европу ехать.Значит в Европу...И нечего тут.

      0
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      Рейтинг: +5604

      Ziklop > googlechromovvkontakte 3 минуты назад

      ежели для тебя Береза авторитет то ехай в европу!
      вот только сам он здесь деньги загребал, это как объяснить?
      не верь своим глазам, а верь звиздаболу березе!

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