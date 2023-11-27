В «Динамо» раскрыли планы на Тюкавина

«Динамо» в ближайшее время продлит контракт с Константином Тюкавиным. Об этом сообщил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

Ранее стало известно, что соглашение форварда с «Динамо» было автоматически продлено до 2025 года.

«Мы ведем переговоры с Константином Тюкавиным о более длительном контракте. Мы близки. Работа в процессе, у нас есть диалог. Как только все закончим и пожмем друг другу руки, то сообщим, конечно», – сказал Пивоваров.

Тюкавин – воспитанник «Динамо».

Он был признан лучшим игроком клуба в прошлом сезоне.

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