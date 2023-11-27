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    • В РПЛ назвали последствия для зачинщика драки на матче «Балтика» — «Спартак»

    В РПЛ назвали последствия для зачинщика драки на матче «Балтика» — «Спартак»

    Пресс-служба РПЛ рассказала, как удалось разрешить конфликт на матче 16-го чемпионата между «Балтикой» и «Спартаком»

    «Конфликт между болельщиками начался еще на трибуне. Сотрудники контрольно-распределительной службы сработали оперативно и в рамках регламента. Они сообщили в координационный штаб, вызвали сотрудников полиции. Ситуацию удалось быстро разрешить и не привести к более печальным последствиям. Зачинщик драки был задержан и выведен со стадиона. Вероятно, он понесет административное наказание. О последствиях и санкциях лучше уточнять в органах внутренних дел, ведущих данное дело», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

    • «Спартак» выиграл гостевой матч со счетом 2:0 и поднялся на четвертое место в РПЛ с 27 очками.
    • «Балтика» занимает 15-е место с 12 очками.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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