Карасев назначен на саудовское «класико» с участием Роналду

Бригада российского арбитра Сергея Карасева будет работать на встрече лидеров Премьер-лиги Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср».
За «Аль-Наср» выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду.
- После 14 туров «Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии с 38 очками.
- «Аль-Наср» идет вторым с 34 очками.
- Игра 15-го тура Про-лиги пройдет 1 декабря на стадионе «Король Фахд» в Рияде и начнется в 21:00 мск.
- Бригада во главе с Карасевым работала на матче «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» в декабре 2015 года. Тогда он назначил один пенальти и показал четыре желтые карточки. «Аль-Хиляль» одержал победу со счeтом 2:1.
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Источник: koooragooal.com