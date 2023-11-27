Карасев назначен на саудовское «класико» с участием Роналду

После 14 туров «Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии с 38 очками.

Игра 15-го тура Про-лиги пройдет 1 декабря на стадионе «Король Фахд» в Рияде и начнется в 21:00 мск.