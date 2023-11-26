Беллингем превзошел Роналду и Ди Стефано в «Реале»

Джуд Беллингем забил очередной гол за «Реал».

Английский полузащитник отличился в матче 14-го тура Примеры с «Кадисом» (3:0). На его счету 14 голов в составе мадридской команды.

Беллингем установил рекорд «Реала» по голам в первые 15 игр. Прежде лучший результат был у Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду, которые забили за первые 15 матчей по 13 мячей.

Беллингем перешел в «Реал» этим летом из «Боруссии».

Сумма трансфера составила 103 млн евро.

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