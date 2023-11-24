В субботу, 25 ноября, «Милан» на своем поле сыграет с «Фиорентиной». Игра состоится в рамках 13 тура Серии А. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

«Милан»

Команда с 23 очками идет на третьем месте в турнирной таблице. «Милан» в чемпионате Италии провел 12 матчей, в которых выиграл семь встреч, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения. Команда забила 20 голов и пропустила 14 мячей. Подопечные Пиолы отстают от лидирующего «Интера» на восемь очков.

«Фиорентина»

Команда с 20 очками идет на пятом месте в турнирной таблице. «Фиорентина» в 12 матчах чемпионата страны выиграла шесть матчей, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Фиорентина» забила 20 голов и пропустила 16 мячей. Команда имеет равное количество очков с идущей на шестом месте «Аталантой», однако у флорентийцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 179 матчей, в которых «Милан» выигрывал 79 раз, а «Фиорентина» побеждала в 52 встречах. «Милан» забил 277 голов, а «Фиорентина» ответила 220 мячами.

Прогноз на матч «Милан» – «Фиорентина»

«Милан», на наш взгляд, выглядит фаворитом предстоящей встречи. Команда, несмотря на не самое стабильное выступление в чемпионате страны и Лиге чемпионов, имеет все шансы на три очка в этом матче. Наш прогноз – победа «Милана» (2.11).