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    • «Милан» – «Фиорентина»: прогноз на матч 13 тура Серии А, 25 ноября

    «Милан» – «Фиорентина»: прогноз на матч 13 тура Серии А, 25 ноября

    В субботу, 25 ноября, «Милан» на своем поле сыграет с «Фиорентиной». Игра состоится в рамках 13 тура Серии А. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Милан»

    Команда с 23 очками идет на третьем месте в турнирной таблице. «Милан» в чемпионате Италии провел 12 матчей, в которых выиграл семь встреч, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения. Команда забила 20 голов и пропустила 14 мячей. Подопечные Пиолы отстают от лидирующего «Интера» на восемь очков.

    «Фиорентина»

    Команда с 20 очками идет на пятом месте в турнирной таблице. «Фиорентина» в 12 матчах чемпионата страны выиграла шесть матчей, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Фиорентина» забила 20 голов и пропустила 16 мячей. Команда имеет равное количество очков с идущей на шестом месте «Аталантой», однако у флорентийцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 179 матчей, в которых «Милан» выигрывал 79 раз, а «Фиорентина» побеждала в 52 встречах. «Милан» забил 277 голов, а «Фиорентина» ответила 220 мячами.

    Прогноз на матч «Милан» – «Фиорентина»

    «Милан», на наш взгляд, выглядит фаворитом предстоящей встречи. Команда, несмотря на не самое стабильное выступление в чемпионате страны и Лиге чемпионов, имеет все шансы на три очка в этом матче. Наш прогноз – победа «Милана» (2.11).

    Источник: Бомбардир

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