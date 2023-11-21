Известны 20 из 24 участников Евро-2024

Еще три сборные пополнили состав участников чемпионата Европы 2024 года по итогам сегодняшнего игрового дня.

На континентальное первенство пробились Италия, Чехия и Словения. В очных матчах они выбили Украину, Молдавию и Казахстан.

Теперь известны 20 из 24 команд, которые сыграют на ближайшем Евро.

Германия (страна-хозяйка)

Франция

Бельгия

Португалия

Испания

Шотландия

Турция

Австрия

Англия

Венгрия

Словакия

Дания

Албания

Румыния

Нидерланды

Швейцария

Сербия

Италия

Словения

Чехия

Еще одну путевку на Евро разыграют в 10-м туре отбора Хорватия и Уэльс.

Последние три участника континентального первенства определятся весной следующего года в плей-офф Лиги наций.