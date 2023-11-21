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    Известны 20 из 24 участников Евро-2024

    Еще три сборные пополнили состав участников чемпионата Европы 2024 года по итогам сегодняшнего игрового дня.

    На континентальное первенство пробились Италия, Чехия и Словения. В очных матчах они выбили Украину, Молдавию и Казахстан.

    Теперь известны 20 из 24 команд, которые сыграют на ближайшем Евро.

    • Германия (страна-хозяйка)
    • Франция
    • Бельгия
    • Португалия
    • Испания
    • Шотландия
    • Турция
    • Австрия
    • Англия
    • Венгрия
    • Словакия
    • Дания
    • Албания
    • Румыния
    • Нидерланды
    • Швейцария
    • Сербия
    • Италия
    • Словения
    • Чехия

    Еще одну путевку на Евро разыграют в 10-м туре отбора Хорватия и Уэльс.

    Последние три участника континентального первенства определятся весной следующего года в плей-офф Лиги наций.

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    Источник: «Бомбардир»

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