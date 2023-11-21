Известны 20 из 24 участников Евро-2024

Еще три сборные пополнили состав участников чемпионата Европы 2024 года по итогам сегодняшнего игрового дня.
На континентальное первенство пробились Италия, Чехия и Словения. В очных матчах они выбили Украину, Молдавию и Казахстан.
Теперь известны 20 из 24 команд, которые сыграют на ближайшем Евро.
- Германия (страна-хозяйка)
- Франция
- Бельгия
- Португалия
- Испания
- Шотландия
- Турция
- Австрия
- Англия
- Венгрия
- Словакия
- Дания
- Албания
- Румыния
- Нидерланды
- Швейцария
- Сербия
- Италия
- Словения
- Чехия
Еще одну путевку на Евро разыграют в 10-м туре отбора Хорватия и Уэльс.
Последние три участника континентального первенства определятся весной следующего года в плей-офф Лиги наций.
Источник: «Бомбардир»