Смотреть прямую трансляцию матча Португалия – Исландия, отбор ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
Португалия: Кошта, Жоау Мариу, Диаш, Инасиу, Канселу, Отавио, Пальинья, Фернандеш, Силва, Роналду, Феликс.
Главный тренер: Роберто Мартинес
Исландия: Рафн Валдимарссон, Херманнссон, Ингасон, Паульссон, Тоураринссон, Сигурдссон, Йоуханнессон, Виллюмсон, Торстейнссон, Финнбогасон, Гудмундссон.
Главный тренер: Оге Харейде
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Португалия – Исландия
- Игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс