Смотреть прямую трансляцию матча Португалия – Исландия, отбор ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

Португалия: Кошта, Жоау Мариу, Диаш, Инасиу, Канселу, Отавио, Пальинья, Фернандеш, Силва, Роналду, Феликс.

Главный тренер: Роберто Мартинес

Исландия: Рафн Валдимарссон, Херманнссон, Ингасон, Паульссон, Тоураринссон, Сигурдссон, Йоуханнессон, Виллюмсон, Торстейнссон, Финнбогасон, Гудмундссон.

Главный тренер: Оге Харейде

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Португалия – Исландия