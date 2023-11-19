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    • Португалия – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2023

    Португалия – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Португалия – Исландия, отбор ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    Португалия: Кошта, Жоау Мариу, Диаш, Инасиу, Канселу, Отавио, Пальинья, Фернандеш, Силва, Роналду, Феликс.

    Главный тренер: Роберто Мартинес

    Исландия: Рафн Валдимарссон, Херманнссон, Ингасон, Паульссон, Тоураринссон, Сигурдссон, Йоуханнессон, Виллюмсон, Торстейнссон, Финнбогасон, Гудмундссон.

    Главный тренер: Оге Харейде

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Португалия – Исландия

    Источник: Спортбокс

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    19.11.2023 20:49
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