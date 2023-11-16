Защитник «Динамо» рассказал о восьмилетнем заложнике ХАМАС: «Это все, что осталось от его дома»

Игрок «Динамо» Эли Даса показал кроссовок на пресс-конференции.
Перед матчем отбора Евро-2024 между Израилем и Швейцарией (1:1) футболист рассказал о восьмилетнем заложнике ХАМАС.
«Сейчас трудно говорить, но я не думаю, что кто-нибудь из вас может догадаться, какая история стоит за этим кроссовком.
Этот парень сейчас находится в секторе Газа с семерыми членами его семьи. Это все, что осталось от его дома. Мы ждем его здесь», – заявил защитник «Динамо» и сборной Израиля.
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- В ответ израильские силы стали наносить авиационные удары по сектору Газа, после чего начали наземную операцию.
- Число погибших с обеих сторон исчисляется тысячами.
Источник: Daily Mail