Защитник «Динамо» рассказал о восьмилетнем заложнике ХАМАС: «Это все, что осталось от его дома»

Игрок «Динамо» Эли Даса показал кроссовок на пресс-конференции.

Перед матчем отбора Евро-2024 между Израилем и Швейцарией (1:1) футболист рассказал о восьмилетнем заложнике ХАМАС.

«Сейчас трудно говорить, но я не думаю, что кто-нибудь из вас может догадаться, какая история стоит за этим кроссовком.

Этот парень сейчас находится в секторе Газа с семерыми членами его семьи. Это все, что осталось от его дома. Мы ждем его здесь», – заявил защитник «Динамо» и сборной Израиля.