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    • Защитник «Динамо» рассказал о восьмилетнем заложнике ХАМАС: «Это все, что осталось от его дома»

    Защитник «Динамо» рассказал о восьмилетнем заложнике ХАМАС: «Это все, что осталось от его дома»

    Игрок «Динамо» Эли Даса показал кроссовок на пресс-конференции.

    Перед матчем отбора Евро-2024 между Израилем и Швейцарией (1:1) футболист рассказал о восьмилетнем заложнике ХАМАС.

    «Сейчас трудно говорить, но я не думаю, что кто-нибудь из вас может догадаться, какая история стоит за этим кроссовком.

    Этот парень сейчас находится в секторе Газа с семерыми членами его семьи. Это все, что осталось от его дома. Мы ждем его здесь», – заявил защитник «Динамо» и сборной Израиля.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы стали наносить авиационные удары по сектору Газа, после чего начали наземную операцию.
    • Число погибших с обеих сторон исчисляется тысячами.

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    Источник: Daily Mail

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    16.11.2023 12:53
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