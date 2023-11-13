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    Луческу высказался о конфликте России и Украины

    Бывший главный тренер «Шахтера», «Зенита» и киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался об отношениях России с Украиной. Румынский специалист хочет, чтобы между странами возобновился мир.

    «Очень важно достичь мира и вернуться к нормальной жизни.

    Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры, это было прекрасное время и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому. И только совместными усилиями мы сможем этого достичь.

    Я люблю Украину и период работы в этой стране, но я работал и в России, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно», – сказал Луческу в интервью Football.ua.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.11.2023 13:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Эльвин-Насруллаев-google 14 ноября, 12:04

      Вот читаешь комменты и диву дивишся... Да понятно, что много дров на ломали.. Но этому должен быть конец или нет? Ведь обе страны почти одна нация и сколько вы друг друга собираетесь убивать? Включите разум уже! Нет войне!

      0
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      Рейтинг: +11970

      alp 13 ноября, 16:42

      на украине сейчас нормальных украинцев очень мало.. в основном какие то зомбаки, которых лечить надо от бешенства.. мир в ближайшей перспективе, к сожалению, не светит.

      1
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      Рейтинг: +16

      Иван-Иванов-google > alp 13 ноября, 19:03

      Упоротый ватноголовый зомбак это ты как раз

      1
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      Рейтинг: +11970

      alp > Иван-Иванов-google 14 ноября, 11:08

      вот, пожалуйста, один из болезных.. Терпи Ваня, скоро вылечим

      0
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 14:50

      Крысп цыганская топит за робобендеревцев.

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      Рейтинг: +7168

      Давид59 13 ноября, 13:47

      Ну он-то мог сказать прямо, от кого всё зависит. Чего он боится?

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Давид59 13 ноября, 14:13

      Прямо это как?

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Давид59 13 ноября, 15:13

      Вы не глупый человек и прекрасно знаете кто это начал и от кого зависит когда это кончится.
      Человек просто хочет мира , а ваш земляк Животное его уже цыганом и всякими другими словами окрестил.
      "Культурная столица", это ж надо такое сгородить ?!

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      Рейтинг: +7168

      Давид59 > Алексей З 13 ноября, 17:58

      Все прекрасно знают, от кого всё зависит. Луческу молодец. Желает мира. Я просто не понимаю, почему он жёстче не сказал. Он же не в России находится.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Давид59 13 ноября, 18:14

      Посмотрите источник.
      Вы уверены , что они осмелились бы выложить имя "героя" , если бы Луческу его озвучил ? ( может и назвал )
      Вы же вчера сами вспоминали эзопов язык , ну и додумывайте в том же русле.

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