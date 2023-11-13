Луческу высказался о конфликте России и Украины

Вот читаешь комменты и диву дивишся... Да понятно, что много дров на ломали.. Но этому должен быть конец или нет? Ведь обе страны почти одна нация и сколько вы друг друга собираетесь убивать? Включите разум уже! Нет войне!
Бывший главный тренер «Шахтера», «Зенита» и киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался об отношениях России с Украиной. Румынский специалист хочет, чтобы между странами возобновился мир.
«Очень важно достичь мира и вернуться к нормальной жизни.
Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры, это было прекрасное время и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому. И только совместными усилиями мы сможем этого достичь.
Я люблю Украину и период работы в этой стране, но я работал и в России, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно», – сказал Луческу в интервью Football.ua.
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