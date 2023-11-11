Глава «Реала» раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Президенту «Реала» Флорентино Пересу не нравится формат Лиги чемпионов, который введут в следующем году.

«Новый формат ЛЧ – это странный, абсурдный и бессмысленный проект. Без домашних и выездных матчей, с большим количеством игр.

Мы теряем в деньгах: права на 125 матчей нынешней Лиги чемпионов были проданы в Испанию за 360 миллионов евро, к 2024 году права на 189 матчей будут проданы за 320 миллионов.

Новая модель турнира оттолкнет болельщиков от футбола. Требования болельщиков, клубов, игроков во внимание УЕФА не берутся», – считает Перес.