Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Глава «Реала» раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

    Президенту «Реала» Флорентино Пересу не нравится формат Лиги чемпионов, который введут в следующем году.

    «Новый формат ЛЧ – это странный, абсурдный и бессмысленный проект. Без домашних и выездных матчей, с большим количеством игр.

    Мы теряем в деньгах: права на 125 матчей нынешней Лиги чемпионов были проданы в Испанию за 360 миллионов евро, к 2024 году права на 189 матчей будут проданы за 320 миллионов.

    Новая модель турнира оттолкнет болельщиков от футбола. Требования болельщиков, клубов, игроков во внимание УЕФА не берутся», – считает Перес.

    • Турнир будет проводиться по швейцарской системе, без традиционного группового этапа.
    • «Реал» выигрывал ЛЧ 14 раз – больше любого другого клуба.
    • Действующий победитель – «Манчестер Сити».

    Новости по теме
    Роналду в «Сити», Бекхэм в «Барсе» – топовые трансферы, которые не состоялись 1
    Хавбек «Реала» выбыл на два месяца из-за травмы 1
    Стало известно, как «ПСЖ» собирается отговорить Мбаппе от перехода в «Реал» 4
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2023 19:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3668

      Axe111 11 ноября, 23:15

      Сказочные...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1664

      k611 11 ноября, 22:51

      Действительно дурью маются. От добра добра не ищут.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+