«Реал» нашел в Германии альтернативу Мбаппе

«Реал» намерен усилить атаку следующим летом.

Приоритетом мадридского клуба остается форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Если же переход француза снова сорвется, «Реал» переключит внимание на Джамала Мусиалу из «Баварии».

Конкуренцию испанцам в борьбе за игрока готов составить «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола видит в 20-летнем немце преемника для Кевина Де Брюйне.