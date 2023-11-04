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    «Реал» нашел в Германии альтернативу Мбаппе

    «Реал» намерен усилить атаку следующим летом.

    Приоритетом мадридского клуба остается форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

    Если же переход француза снова сорвется, «Реал» переключит внимание на Джамала Мусиалу из «Баварии».

    Конкуренцию испанцам в борьбе за игрока готов составить «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола видит в 20-летнем немце преемника для Кевина Де Брюйне.

    • Рыночная стоимость Мусиалы – 110 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
    • Контракт Джамала с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: Bild

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    04.11.2023 13:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2470

      Fialet 4 ноября, 18:20

      Если Реал себя уважает, то должен отослать Баппэ в пешее эротическое путешествие.

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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 4 ноября, 13:57

      Реал не потянет и если на трнсфер Джуда брали деньги из банков, а вот Сити в легкую может отчихлить 150 млн

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      Рейтинг: +12707

      DeStar > Skull_Boy 5 ноября, 01:30

      насколько я помню у реала конкретно сейчас финансовые возможности замечательные. Такие что они без проблем могут отвалить 200-300 лямов и не влезть в задницу. А деньги из банков берут все топ клубы , особенно, на дорогие трансферы. Откуда инфа про деньги из банков? я вот помню инфу что у реала 400 лямов на трансферы было летом.

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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy > DeStar 5 ноября, 12:18

      400 лямов летом, но только почему то не смогли найти 75 на Осимхена, да и Гюрлера взяли траншем на 2 года смешные 20 млн

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      Рейтинг: +12707

      DeStar > Skull_Boy 5 ноября, 17:29

      глупости какие-то говоришь
      они искали деньги на него? ждали мбаппе и предлагали за него 150 лямов официально (вроде как), а на осимхена 75 не нашли?)
      за осимхена просили 100-150 лямов и лоренцо за 75 в жизнь бы его не отдал даже если б клуб на банкротстве сидел

      очень легко придумывать инфу и оперировать ей наверное)
      транши пох, у барсы наверное еще какой-нибуь коутиньо висит не полностью оплаченный или торрес, легче взять игрока не сразу за 100 лямов , а за 110 но на 2-3 года ,видимо так выгоднее каким-то образом.

      я конечно не знаток всего и вся, но то что у реала есть возможности потратить пару сотен лямов это стопудова, ибо их держали на мбаппе.
      а когда читаю про осимхена за 75 которым реал не интересовался и 75 за которые бы его никт

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      Рейтинг: +12707

      DeStar > DeStar 5 ноября, 17:30

      за которые его бы никто не отдал, покажи пожалуйста какую-то достоверную инфу, ибо может и я ошибаюсь

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