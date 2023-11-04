Если Реал себя уважает, то должен отослать Баппэ в пешее эротическое путешествие.
«Реал» намерен усилить атаку следующим летом.
Приоритетом мадридского клуба остается форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Если же переход француза снова сорвется, «Реал» переключит внимание на Джамала Мусиалу из «Баварии».
Конкуренцию испанцам в борьбе за игрока готов составить «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола видит в 20-летнем немце преемника для Кевина Де Брюйне.
- Рыночная стоимость Мусиалы – 110 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
- Контракт Джамала с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.