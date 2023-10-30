Агент Тюкавина объяснил отказ форварда «Динамо» общаться с журналистами

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что спровоцировало конфликт между его клиентом и журналистами.

21-летний форвард отказался общаться с прессой после матча с «Уралом» (2:1).

Он забил в ворота команды из Екатеринбурга, прервав безголевую серию, которая длилась с 6 августа.

«Костя ни на кого не обиделся. Просто человек устал, задают одни и те же вопросы. Давайте я буду набирать вам каждый день и спрашивать: «Ты кого больше любишь – маму или папу?»

Его спрашивают: «Вы довольны, что вы не забили? Вы довольны?» Некоторые журналисты просто хайп ловят на этом, и это раздражает. Когда Тюкавину задают нормальные вопросы, он отвечает.

Последний раз Косте говорили, что вот ваш агент говорит то‑то и то‑то. Он ответил: «Тогда не звоните ему».

Результат давил на Костю. Вроде играет нормально, но не забивает. При этом он зарабатывает пенальти, отдает голевые. Костя выкладывается на поле, пешком не ходит.

В такие моменты надо поддержать, а не давить одними и теми же вопросами. Причем начали критиковать Тюкавина те эксперты, которые забили за «Динамо» меньше, чем Костя. Любого человека это будет раздражать», – заявил агент.