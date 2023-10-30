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    • Агент Тюкавина объяснил отказ форварда «Динамо» общаться с журналистами

    Агент Тюкавина объяснил отказ форварда «Динамо» общаться с журналистами

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что спровоцировало конфликт между его клиентом и журналистами.

    • 21-летний форвард отказался общаться с прессой после матча с «Уралом» (2:1).
    • Он забил в ворота команды из Екатеринбурга, прервав безголевую серию, которая длилась с 6 августа.

    «Костя ни на кого не обиделся. Просто человек устал, задают одни и те же вопросы. Давайте я буду набирать вам каждый день и спрашивать: «Ты кого больше любишь – маму или папу?»

    Его спрашивают: «Вы довольны, что вы не забили? Вы довольны?» Некоторые журналисты просто хайп ловят на этом, и это раздражает. Когда Тюкавину задают нормальные вопросы, он отвечает.

    Последний раз Косте говорили, что вот ваш агент говорит то‑то и то‑то. Он ответил: «Тогда не звоните ему».

    Результат давил на Костю. Вроде играет нормально, но не забивает. При этом он зарабатывает пенальти, отдает голевые. Костя выкладывается на поле, пешком не ходит.

    В такие моменты надо поддержать, а не давить одними и теми же вопросами. Причем начали критиковать Тюкавина те эксперты, которые забили за «Динамо» меньше, чем Костя. Любого человека это будет раздражать», – заявил агент.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    30.10.2023 15:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2125

      rac531 30 октября, 16:12

      Так что скажет теперь Губерниев и прочие шелкоперы?
      А ничего)

      ТЮКАВИН И ПРОЧИЕ ШЕЛКОПЕРЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ)))))

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