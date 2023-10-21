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    «Реал» поставил условие Мбаппе

    В «Реале» обеспокоены, что переход Килиана Мбаппе может опять сорваться.

    В гонку за форвардом «ПСЖ», чей контракт истекает летом 2024 года, включились «Ливерпуль» и «Челси».

    Мадридцы не собираются конкурировать с более финансово успешными клубами АПЛ, поэтому поставили условие 24-летнему футболисту.

    Если Мбаппе хочет оказаться в «Реале», то он должен согласиться на трансфер заранее, не дожидаясь конца сезона.

    Испанцы стремятся прояснить ситуацию с форвардом не позднее января. В случае отказа игрока «ПСЖ» они переключат внимание на другие варианты усиления атаки.

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    Источник: Sport.es

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