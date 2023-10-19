Агент Сафонов рассказал, есть ли продвижения по продлению контракта Тюкавина с «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал будущее своего клиента футболиста.

«Пока никаких продвижений по продлению контракта Кости нет. Он играет в «Динамо», пусть это и делает, а в дальнейшем – будем смотреть. Диалоги на эту тему ведутся, но, как говорится, трансферы любят тишину.

Сейчас ходит очень много слухов, что раздражает меня и самого футболиста. Не знаю, как клуб, но если в «Динамо» готовы говорить на эту тему, пусть комментируют», – сказал Сафонов.