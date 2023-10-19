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    • Агент Сафонов рассказал, есть ли продвижения по продлению контракта Тюкавина с «Динамо»

    Агент Сафонов рассказал, есть ли продвижения по продлению контракта Тюкавина с «Динамо»

    Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал будущее своего клиента футболиста.

    «Пока никаких продвижений по продлению контракта Кости нет. Он играет в «Динамо», пусть это и делает, а в дальнейшем – будем смотреть. Диалоги на эту тему ведутся, но, как говорится, трансферы любят тишину.

    Сейчас ходит очень много слухов, что раздражает меня и самого футболиста. Не знаю, как клуб, но если в «Динамо» готовы говорить на эту тему, пусть комментируют», – сказал Сафонов.

    • Контракт Тюкавина с «Динамо» истекает 30 июня 2024 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 8 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 21-летний форвард поучаствовал в 14 матчах «Динамо» во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2219

      Suvorov71 1 час назад

      Да продайте вы его в питерскую помойку, а через год пойдет по стопам Бакашки, того купили чтобы уничтожить как игрока, это же проделают и с Тюкавкиным

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