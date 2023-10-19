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Футбольный агент Селюк высказался о возможном переходе РФС в Азию

19 октября 2023, 13:11

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«С нами играют разные страны, без этого тоже нельзя. Ситуация непростая. Неизвестно, куда двигаться. Ждать, чтобы в Европу пустили обратно или выбрать путь Азии? Хотя, не думаю, что нас там тоже все прямо ждут. Поэтому я думаю, что эти международные матчи – определенное прощупывание почвы на международном уровне. Поиск стран, которые дружески настроены и готовы сыграть», – сказал Селюк.

  • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных соревнованиях УЕФА.
  • Сборная России с тех пор проводила товарищеские матчи только с соперниками из других конфедераций.

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Источник: Metaratings.ru
Россия Селюк Дмитрий
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