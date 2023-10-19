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    • Футбольный агент Селюк высказался о возможном переходе РФС в Азию

    Футбольный агент Селюк высказался о возможном переходе РФС в Азию

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «С нами играют разные страны, без этого тоже нельзя. Ситуация непростая. Неизвестно, куда двигаться. Ждать, чтобы в Европу пустили обратно или выбрать путь Азии? Хотя, не думаю, что нас там тоже все прямо ждут. Поэтому я думаю, что эти международные матчи – определенное прощупывание почвы на международном уровне. Поиск стран, которые дружески настроены и готовы сыграть», – сказал Селюк.

    • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных соревнованиях УЕФА.
    • Сборная России с тех пор проводила товарищеские матчи только с соперниками из других конфедераций.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 13:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16795

      Алексей З 1 час назад

      Как же надоело это пустое бла-бла-бла.
      Спрашивают какого-то агента , когда Дюков ( президент РФС ) сказал что мы остаемся в УЕФА. Ну что вам ещё надо ?

      0
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      Рейтинг: +2211

      Suvorov71 > Алексей З 1 час назад

      ну ты же сам сказал бла-бла-бла и это пустое

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16795

      Алексей З > Suvorov71 1 час назад

      Заполняют ленту всякой хнёй.
      Теперь за Соболя взялись .
      пздц. В Спартаке делов не знают , а тут понеслось говно по трубам.
      Газпром зарядил и ссученные наперегонки отрываются.

      0
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