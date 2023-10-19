Футбольный агент Селюк высказался о возможном переходе РФС в Азию

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«С нами играют разные страны, без этого тоже нельзя. Ситуация непростая. Неизвестно, куда двигаться. Ждать, чтобы в Европу пустили обратно или выбрать путь Азии? Хотя, не думаю, что нас там тоже все прямо ждут. Поэтому я думаю, что эти международные матчи – определенное прощупывание почвы на международном уровне. Поиск стран, которые дружески настроены и готовы сыграть», – сказал Селюк.