Футбольный агент Селюк высказался о возможном переходе РФС в Азию

Как же надоело это пустое бла-бла-бла.
Спрашивают какого-то агента , когда Дюков ( президент РФС ) сказал что мы остаемся в УЕФА. Ну что вам ещё надо ?
Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«С нами играют разные страны, без этого тоже нельзя. Ситуация непростая. Неизвестно, куда двигаться. Ждать, чтобы в Европу пустили обратно или выбрать путь Азии? Хотя, не думаю, что нас там тоже все прямо ждут. Поэтому я думаю, что эти международные матчи – определенное прощупывание почвы на международном уровне. Поиск стран, которые дружески настроены и готовы сыграть», – сказал Селюк.
- С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных соревнованиях УЕФА.
- Сборная России с тех пор проводила товарищеские матчи только с соперниками из других конфедераций.